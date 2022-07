Koulibaly-Chelsea da ieri: ci siamo! Non poteva essere Juve. Tutti i retroscena

Kalidou Koulibaly è a un promesso sposo del Chelsea. E avrà presto il via libera. Nelle prossime ore deciderà se andare a Dimaro in ritiro per salutare i compagni che ormai possiamo definire quasi ex compagni. Oppure se raggiungere Napoli per aspettare il definitivo via libera in direzione Londra. Spieghiamo la svolta con qualche retroscena: già ieri sera era soltanto Chelsea e non poteva essere Juve semplicemente perché KK aveva maturato la decisione di lasciare l’Italia in caso di svolta. Il Barcellona si era materializzato qualche mese fa, ma poi non era riuscito ad insistere, forse condizionato dalla vicenda Lewandowski. Il Chelsea ha spinto fortissimo, ha subito convinto KK che sceglie Londra anche per una nuova vita non soltanto professionale. Quaranta milioni per il cartellino. L’ingaggio, certo, è da top: 8 milioni di base a stagione più bonus per un altro milione, ma di sicuro non è stata quella la molla che ha portato Kalidou a scegliere una nuova destinazione. E probabilmente lo aveva fatto ancor prima che il Napoli in conferenza, tramite il direttore sportivo Giuntoli, annunciasse l’offerta da 6 milioni a stagione per 5 anni. Adesso è l’ora dei saluti per un clamoroso ribaltamento Chelsea in meno di 24 ore!

Foto: twitter Napoli