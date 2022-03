Koulibaly: “C’è entusiasmo dopo la vittoria con l’Udinese. Razzismo? Bisogna battersi con dure sanzioni”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato del tema del razzismo in un evento organizzato a Napoli, parlando anche della corsa scudetto.

Queste le sue parole: “Sono molto felice e orgoglioso di essere qui a Napoli, che è una città e una piazza calcistica molto importante, per lanciare un messaggio di testimonianza contro ogni forma di razzismo e di violenza. Bisogna combattere il razzismo con dure sanzioni. Vedere in questo torneo tanti popoli diversi che stanno festeggiando tutti insieme, senza distinzioni, è sicuramente una bellissima immagine e il mio sogno è vederne sempre di più nel calcio, di immagini belle come queste”.