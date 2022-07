Come vi avevamo anticipato ieri sera, Kalidou Koulibaly è molto vicino al Chelsea per una cifra di 40 milioni. Adesso, la conferma arriva dallo stesso difensore del Napoli. Interpellato dal giornalista di Eurosport France, Romain Collet–Gaudin, il centrale ha ammesso che l’addio agli azzurri è vicino, come vi anticipato pochi minuti fa: “Lo confermerò più avanti, ma siamo sulla buona strada”

Foto: Twitter Napoli