Koubek (all. Viktoria Plzen): “L’avevamo preparata così, è ancora tutto aperto. Ma sarà dura al Franchi”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Viktoria Plzen, Miroslav Koubek, allenatore della compagine ceca, ha così parlato in conferenza stampa: “Sono contento della prestazione ma non abbiamo vinto niente e c’è ancora la gara di ritorno. L’avevamo preparata così non perché avevamo tante assenze ma perché era una gara che doveva essere preparata in questo modo. Siamo stati bravi a non concedere quasi nessuna chance ad una squadra che di solito ne crea tantissime”.

Poi ha proseguito: “Sarà difficile perché il Franchi spingerà la squadra viola. Noi dobbiamo giocare allo stesso modo e migliorare la gestione offensiva e la pericolosità. È ancora tutto aperto. Torneranno anche alcuni giocatori assenti e potremmo avere una scelta più ampia”.

Foto: Instagram Viktoria Plzen