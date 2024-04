Koubek (all. Viktoria Plzen): “Abbiamo studiato per ore la Fiorentina. Non sempre vince la squadra più forte”

Intervenuto nella conferenza stampa, il tecnico dei cechi Miroslav Koubek, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina:”La Fiorentina come avversario più forte affrontato quest’anno? Non si può dire di no. Ha una squadra molto forte e sta facendo bene in Italia, in Serie A, noi siamo una squadra del campionato ceco. Ma non sempre la squadra più forte vince”.

Poi ha proseguito: “Tattica? C’entra poco la tattica in queste gare, ogni giocatore dovrà fare il massimo, anzi di più, dobbiamo iniziare a pressare su tutti i giocatori, anche sul portiere. Cosa ha visto della Fiorentina? Abbiamo studiato per tante ore la Fiorentina e abbiamo visto anche le partite contro Milan, Atalanta e Juventus”.

Infine: “La Fiorentina è la favorita per questa Conference? Sicuramente la Fiorentina è la migliore tra le squadre che abbiamo incontrato in Europa, però era ovvio che ai quarti di finale ci sarebbe capitata una grande squadra”.

Foto: Instagram Plzen