Kouamé: “Vogliamo vincere un trofeo anche per Joe Barone”

La Fiorentina ospiterà domani i cechi del Viktoria Plzen, nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. L’attaccante della formazione viola Christian Kouamé, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Quest’anno mi è arrivata una grande soddisfazione, con la Coppa d’Africa vinta, ma vorrei vincere qualcosa anche qui alla Fiorentina. Lo scorso anno abbiamo fatto due finali senza vincere trofei: sarebbe importante non solo per me, ma per quanto vissuto negli ultimi periodi. Sarebbe anche per Joe Barone, ci teneva. Dovremo essere bravi a giocare da Fiorentina, solo così potremo riuscirci. Il mio futuro? Io ho un legame a Firenze perché qui sono arrivato dieci anni fa. Prima ero a Sesto, poi sette anni dopo mi sono ritrovato a giocare nella Fiorentina: il legame con questa terra è forte, l’unica cosa che mi auguro è di vincere qualcosa. Non ho niente da aggiungere. Poi si vedrà. Se penso al rinnovo di contratto? No, non ci penso, lascio che sia il mio agente a parlare con la società e se ci saranno novità me le diranno. Ma non penso al mercato, solo a dare il massimo adesso. Poi vedremo cosa succederà alla fine della stagione. Tutti parlano, ma non sto lì a sentire certe cose o queste voci. Per il rinnovo c’è tempo fino al 30 giugno. Penso solo alla Fiorentina”.

Foto: Facebook Kouamé