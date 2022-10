Kouame risponde a Ceesay: è 1-1 tra Lecce e Fiorentina. Infortunio per Jovic

Finisce 1-1 l’ultima gara della 10a giornata di Serie A, tra Lecce e Fiorentina. Un pareggio che non serve a nessuna delle contendenti per fare un balzo importante in classifica. Serata che si mette male per la Fiorentina che perde dopo 6 minuti Jovic, sostituito da Cabral.

Il Lecce passa in vantaggio al 42′, con un bel gol di Ceesay, che beffa la difesa viola.

Nella ripresa, il pareggio dei toscani con Kouame. Al 95′, espulso gallo nel Lecce per un doppio giallo rimedato in pochi secondi. Entrambe le squadre provano a vincere la gara ma finisce 1-1. Il Lecce sale a 8 punti, la Fiorentina a 1o.

Foto: Instagram personale