Kouamé: “Palladino voleva che rimanessi dopo il ritiro. E sono rimasto”

L’attaccante della Fiorentina, Christian Kouamè, ha parlato a Radio Sportiva. Ecco le sue dichiarazioni: “Siamo tornati al lavoro e siamo sempre più concentrati. Stiamo in alto in classifica e vogliamo restarci a lungo. Non mi sorprende il rendimento attuale dopo l’avvio difficile perché è da inizio anno che dico che appena avremmo capito cosa ci chiedeva l’allenatore avremmo fatto bene, appena trovati i meccanismi. Ora abbiamo capito cosa ci chiede, cerchiamo di metterlo in pratica ogni domenica”.

Sul cambio di allenatore, da Italiano a Palladino: “Ringrazierò per sempre mister Italiano, mi ha sempre dato fiducia sin da quando sono tornato dal prestito in Belgio. Con Mister Palladino abbiamo parlato, mi voleva valutare. In ritiro ha voluto che rimanessi, sono rimasto. Io cerco sempre di dare il massimo a ogni allenatore e per i miei compagni. E’ il mio obiettivo”.

Foto: Instagram Fiorentina