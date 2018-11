Kouamé, l’agente: “Napoli su di lui? Sondaggi da top club italiani ed esteri”

Intervistato da Calciomercato.com, Michelangelo Minieri, agente di Christian Kouamé, ha parlato dell’impatto dell’attaccante del Genoa con la Serie A e delle tante voci di mercato che lo circondano: Si è guadagnato un posto nell’undici base dalla prima giornata e non è più uscito. Minieri, com’è nata la trattativa che ha portato Kouamé al Genoa? “E’ partita dalla decisa volontà del Genoa, in primis del presidente Preziosi che lo conosceva bene e lo ha voluto fortemente, e anche grazie al lavoro dei due direttori Giorgio Perinetti e Mario Donatelli. Sono stati tutti molto bravi nel trasmettere la voglia di prenderlo e a trovare l’accordo con il Cittadella“. La concorrenza, la scorsa estate, era folta e ben agguerrita: Atalanta e Parma si erano interessate, conferma? “Sì, era un giocatore seguito e che aveva molto mercato. Tutto passava dal Cittadella e dal suo direttore Marchetti. E’ stato bravo il presidente Preziosi a convincere i veneti e a far sentire il giocatore importante per il progetto del suo Genoa”. Su di lui vengono scomodati paragoni importanti come quello con l’ex attaccante del Parma Faustino Asprilla. “Sinceramente non amo fare paragoni. Posso dire che Christian è stato capace di crescere in breve tempo, sta migliorando partita dopo partita e adesso non deve fermarsi. Non era facile adattarsi alla categoria ma lui ci sta riuscendo e di questo siamo molto contenti. Sono convinto che il ragazzo abbia ancora grandi margini di miglioramento”. Il ‘vecchio’ Milan aveva spesso mandato degli osservatori a seguire da vicino il suo assistito. Era a conoscenza di quella situazione? “Posso dire che c’erano diversi club di Serie A, il Cittadella lo ha sempre ritenuto un giocatore importante e pretendeva tanto per lui. Adesso è al Genoa, un club di livello sempre molto abile nel valorizzare questo tipo di calciatori. Ho sempre visto il Genoa come una società modello”. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un interessamento di Leonardo. “E’ un ragazzo del 97′ di valore ed è normale che sia attenzionato da tutti. L’importante è che cresca, migliori sempre di più il tenore delle sue prestazioni. Le notizie di mercato, al momento, non ci interessano”. Sul fatto che Kouamé piaccia al Napoli si è già esposto il presidente Preziosi chiedendo un’offerta al collega De Laurentiis. Le ha avuto contatti con il club azzurro? “I contatti ci sono stati con tutti, poi bisogna vedere quella che sarà la strategia del presidente Preziosi sul giocatore. E’ normale che i dirigenti prendano informazioni su Kouamé, a noi piace parlare più di cose concrete, di offerte vere e proprie. Al momento sono arrivati sondaggi da diversi club importanti ma non solo italiani”.

Foto: Instagram Genoa