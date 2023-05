Kouamé: “La Fiorentina è una famiglia. Italiano è disponibile anche se lo chiami a mezzanotte”

L’attaccante della Fiorentina, Christian Kouamé ha rilasciato un’intervista al sito della UEFA: “La Fiorentina è una famiglia, siamo un grande gruppo, il mister aiuta tutti, anche se lo chiami a mezzanotte è disponibile. Il segreto è l’unione quando incontriamo club che non conosciamo. Ci si aiuta a vicenda. Ikoné? un fraello minore, gli do sempre tanti consigli e lui li ascolta. In panchina gli ripeto spesso che lui è il migliore e che può fare grandi cose, se lui gioca io sono contento. Nell’uno contro uno è imbattibile”.

Foto: Kouamé Instagram