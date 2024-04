Kouamé: “Contento per il gol e la vittoria. Tutto dedicato a Barone”

Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Salernitana.

Queste le sue parole: “Sono contento per la vittoria perché ci mancava in campionato vincere così, abbiamo sofferto e poi abbiamo avuto fortuna. Oggi dopo la parata mi sono sbloccato”.

A cosa puntate in campionato? “Abbiamo preso un po’ di ritardo sulle altre, dobbiamo giocare partita dopo partita per arrivare un po’ più su”.

Sul ruolo: “Non penso, anche perché avevo giocato 120 minuti e non era facile. Non avevamo recuperato tutti. Barak ha fatto quello che poteva, poi nel primo tempo ci siamo creati occasioni sono entrato io e ho avuto fortuna di fare gol”.

Ora la Coppa Italia: “Momento bello per noi perché siamo in corsa per tutto, il campionato non è ancora finito. Dobbiamo dare tutto, mercoledì non è importante, di più. In finale in tre anni non è facile dobbiamo arrivare mercoledì con tanta tranquillità e serenità”.

Foto: Instagram Fiorentina