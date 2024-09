Kostic: “Volevo il Fenerbahce fin dal primo giorno. Tadic e Mourinho decisivi”

Filip Kostic è un nuovo calciatore del Fenerbahce. E sono arrivate anche le prime da calciatore del club di Istanbul allenato da José Mourinho: “Sono molto eccitato e non vedo l’ora di allenarmi con i miei compagni. Francamente, volevo venire al Fenerbahçe fin dal primo giorno. Il fatto che Dusan Tadic e José Mourinho siano qui è una delle ragioni più importanti per me. Tadic è uno dei miei migliori amici, sono stato con lui in Nazionale per molto tempo, quindi sono davvero molto felice di giocare di nuovo con lui al Fenerbahçe. Lavorare con José Mourinho sarà un grande piacere e per me è uno dei migliori tecnici al mondo. Spero che potremo vincere qualcosa insieme. Cercherò di fare del mio meglio”.

Foto: Instagram Fenerbahce