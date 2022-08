Kostic: “Seguo la Juve fin da piccolo. Qui vogliono vincere sempre, spero di ambientarmi presto”

Il nuovo esterno bianconcero, Filip Kostic, è Intervenuto ai microfoni della conferenza stampa di presentazione. Di seguito un estratto delle sue dichirazioni: “Seguo la Juve da quando sono piccolo, così come la Serie A. Il mio compito è quello di dare la migliore palla possibile agli attaccanti. Essere pronto e dare supporto alla squadra. La mentalità dei giocatori e del club è chiaramente sempre quella di vincere. Noi dobbiamo avere questo tipo di mentalità, una partita alla volta, con attenzione e pazienza. Sono pronto a dare il massimo. Differenza Bundesliga-Serie A? Non c’è tutta questa grande differenza nel gioco. In Italia c’è molta più tecnica, spero di adattarmi il prima possibile”.

Foto: Instagram Kostic