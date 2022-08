Kostic saluta i tifosi dell’Eintracht: ora countdown Juve

Filip Kostic ha salutato da solo i tifosi dell’Eintracht dopo il tonfo della sua squadra all’esordio in Bundesliga contro il Bayern. L’esterno serbo ha giocato 75 minuti, poi è stato sostituto, quasi sicuramente è stata l’ultima partita con la sua attuale squadra. Kostic ha un contratto in scadenza, da ieri ha l’accordo con la Juve sull’ingaggio, da domani si entrerà nel vivo per liberarlo dall’Eintracht e regalarlo a Max Allegri.

Foto: twitter Eintracht