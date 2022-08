Kostic: “Mi sono meritato la Juventus, facile dire sì a questo club”

Filip Kostic è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. L’esterno ha rilasciato la sua prima intervista ai canali del club bianconero: “È una giornata speciale per me. Sono molto contento, stamattina quando stavo aspettando di venire qui ero molto eccitato, non vedo l’ora di allenarmi con la squadra e giocare davanti ai nostri tifosi. Non è molto difficile dire di sì alla Juventus”.

Poi su Vlahovic: “Ho già parlato con Dusan, sono contento che lui faccia parte della squadra. È uno dei migliori attaccanti, è bello giocare con lui. Se questo può essere lo step decisivo per la mia carriera? Sì, certo, ho dato tutto e ho lavorato duro per questo. Credo di meritare la Juventus. Quando arriva un club del genere, poi, è sempre il momento giusto. Alla squadra posso portare tanta qualità, ci proverò. Darò tutto per i bianconeri”. Infine, il serbo ha mandato un messaggio ai tifosi della Juve: “Ciao bianconeri, sono molto contento di essere qui. Ci vediamo presto in campo”.

Foto: Sito Juventus