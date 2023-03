Kostic lascia il ritiro della Nazionale serba: “Infiammazione al tendine d’Achille”

Dragan Stojkovic, il ct della Serbia, in conferenza stampa ha annunciato che il centrocampista laterale Filip Kostic della Juventus ha lasciato il ritiro per un problema al tendine d’Achille. Le parole del selezionatore in conferenza stampa: “Kostic ha lasciato la squadra. Ha un’infiammazione al tendine d’Achille. Non c’è bisogno di correre rischi e la decisione per lui è stata quella di tornare al club”.

Foto: Kostic Instagram