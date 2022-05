Kostic-Juve: conferme dalla Germania. Ha il gradimento di Allegri e Vlahovic, è un affare

La Juve aspetta Pogba, stringe i tempi per Di Maria, ma potrebbe prendere un altro esterno offensivo. L’uomo dei cross, degli assist e dei gol: Filip Kostic. Poco fa dalla Germania sono arrivati ulteriori conferme rispetto a quanto avevamo anticipato circa 10 giorni. Quando a sorpresa era emerso un nome mai accostato alla Juve, quello dell’esterno sinistro serbo classe 1992, che la scorsa estate era andato a un passo dalla Lazio, ma poi ci furono incomprensioni e la trattativa saltò. Ricordiamo che Kostic ha un contratto in scadenza con l’Eintracht tra poco più di un anno, ha il gradimento di Allegri e ovviamente di Vlahovic che spera di avere da un altro serbo i rifornimenti giusti per una grande stagione (la prossima). Il prezzo sarebbe un affare, ricordiamolo: 15 milioni. La Juve ha ribadito il suo forte interesse e presto si potrebbe entrare nel vivo. Kostic piaceva e piace anche alla Roma, soprattutto a Mourinho, c’erano stati tentativi già la scorsa estate.

FOTO: Twitter Eintracht