Kostic: “Ho fatto di tutto per venire alla Juventus. Posizione adatta? Gioco dove dice il mister”

Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi alla stampa e ai suoi nuovi tifosi, il nuovo arrivato in casa Juventus, Filip Kostic, ha parlato delle prime impressioni dopo il suo sbarco a Torino: “Sono felice di essere qui. Sono entrato col Sassuolo e il 3-0 è stato il momento che mi ha reso più contento. I serbi hanno influito sulla scelta? In realtà no. È semplicemente un qualcosa in più, qualcosa di positivo. C’è Dusan qui, è fantastico essere qui. Sono davvero felice qua e di giocare con i miei colleghi. Posizione adatta? Non sono io che decido, io gioco nella formazione che il mister decide per me. Ci parli della trattativa? Non ho seguito tanto la trattativa personalmente. Io sapevo che volevo venire qui e ho fatto di tutto per venire qui“.

Foto: sito Juventus