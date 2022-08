Kostic e la Juve: una rincorsa a sorpresa dal 21 maggio, ora contratto depositato in Lega

Filip Kostic alla Juve. Una svolta a sorpresa che vi abbiamo anticipato il 21 maggio, quando l’esterno serbo mai era stato accostato al club bianconero. Adesso, in attesa dell’ufficialità da parte della Juventus, il contratto dell’esterno ex Eintracht è stato depositato in Lega.

Foto: Twitter Uefa