Kostic è arrivato a Torino: ora le visite con la Juve

Filip Kostic è arrivato pochi minuti fa a Torino. Una svolta annunciata già da maggio, quando la Juve – a sorpresa – era andata sulle tracce dell’esterno serbo in scadenza con l’Eintracht Francoforte. E sorprendentemente quasi due settimane fa era tornato sulle tracce di Kostic, decidendo di spingere fino ad arrivare alla definizione della trattiva. Kostic farà le visite, pronto a mettersi a disposizione di Allegri già per l’esordio in campionato, lunedì contro il Sassuolo.

Foto: Twitter Eintracht Francoforte