Kostic al Fenerbahce, il comunicato: “Atteso nelle prossime ore per le visite”

Filip Kostic si appresta a diventare un nuovo calciatore del Fenerbahce. Dopo i primi sondaggi di luglio, il club turco ha pubblicato un comunicato sul trasferimento dell’esterno serbo: “Il nostro club ha raggiunto un accordo di principio con la Juventus FC e il giocatore in merito al trasferimento in affitto di Filip Kostic. Kostic è stato invitato a Istanbul per controlli medici e colloqui di trasferimento in avanti. Club sportivo Fenerbahçe

#Fenerbahce–#Samardzic: offerta bassa e il calciatore prende tempo. I contatti per #McKennie vanno avanti, ma non c’è ancora una trattativa con la #Juventus. Sondaggi per #Kostic che valuta altre due proposte dall’estero — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 3, 2024

Foto: Twitter Fenerbahce