Kostic al Fenerbahce: è fatta! Mourinho corona l’inseguimento oltre due mesi dopo

Alla fine ha detto sì. Filip Kostic va al Fenerbahce confermando le proiezioni delle ultime ore e degli ultimi giorni, a fine agosto avevamo raccontato che avrebbe potuto cedere alle sirene turche. L’esterno serbo si è concesso una settimana di riflessione dalla fine del mercato in Italia, alla fine ha capito che andare a giocare sarebbe stata la cosa più logica. Soprattutto Mourinho corona il suo inseguimento oltre due mesi dopo, il 3 luglio scorso vi avevamo svelato i primi tentativi del Fenerbahce, a quei tempi senza il placet di Kostic. Ci aveva provato anche il Galatasaray, ma l’appostamento del Fenerbahce in tempi non sospetti ha fatto la differenza. Il classe 1992 raggiungerà nelle prossime ore i suoi nuovi compagni, operazione in prestito con diritto di riscatto, la Juve risparmierà circa tre milioni lordi di ingaggio.

Foto: Instagram Juventus