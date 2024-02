KOSTAS MANOLAS, UNA COLONNA GRECA PER LA RINCORSA SALVEZZA DELLA SALERNITANA

Grande entusiasmo a Salerno per l’arrivo di Kostas Manolas. Il difensore greco è sbarcato ieri in città ed è stato subito presentato ai suoi nuovi tifosi allo stadio Arechi mentre la squadra si stava allenando in vista dell’importante partita di oggi contro l’Empoli. Oltre tremila i presenti sugli spalti con il ds Sabatini a bordocampo elogiato dalla tifoseria.

Manolas ha firmato un contratto fino a giugno con la Salernitana, con opzione per il prolungamento di un altro anno in caso di salvezza del club campano. La società ha anche alzato l’ultima offerta dopo un primo tentennamento del giocatore che percepirà alla fine 500 mila euro per i prossimi 5 mesi.

Le squadre in cui ha militato Manolas in Italia sono state la Roma – che lo acquistò nell’estate del 2014 dall’Olympiacos per 15 milioni – ed il Napoli, in cui è approdato nel 2019. A portarlo nella Capitale fu proprio Sabatini nel 2014, poi a gennaio 2022 l’addio al Napoli per tornare a casa, col greco che firmò con l’Olympiacos.

In maglia giallorossa l’ellenico ha messo insieme 206 presenze in 5 stagioni ed 8 goal (tra cui quello memorabile al Barcellona in semifinale di Champions il 10 aprile 2018), mentre con gli azzurri ha giocato fino a gennaio 2022 inanellando 75 gare e 4 reti.

Dopo un anno e mezzo al Sharjah, squadra degli Emirati Arabi Uniti, ecco la rescissione del contratto con il club degli Emirati e il rientro in Italia a comporre una grande coppia di difensori centrali con Jerome Boateng, nel tentativo di salvare la Salernitana, attualmente ultima in classifica.

Foto: Instagram Manolas