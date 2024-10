Kossounou: “Quando è arrivata l’Atalanta non ho avuto dubbi. Gasperini mi sta insegnando tanto”

Odilon Kossounou, nuovo acquisto dell’Atalanta, ha raccontato a L’Eco di Bergamo il motivo per cui ha scelto la Dea: “Quando l’Atalanta ha mostrato interesse, non ho avuto dubbi. Si tratta di un club importante, con un progetto serio e ambizioso. Ho sempre ammirato il loro modo di giocare e la mentalità vincente. Poi, essere qui a Bergamo significa molto per me, mi sento davvero ben accolto da tutti. Inoltre, l’aiuto che ho ricevuto da compagni come Kolasinac e Djimsiti mi ha facilitato l’integrazione. È una squadra in cui posso crescere e imparare tanto, specialmente sotto l’aspetto tattico”

Sulla finale di Europa League: “Quel match è stato una grande sfida. Venivamo da una striscia di vittorie incredibile, ma sapevamo che l’Atalanta fosse un avversario temibile. Durante la partita ci siamo resi conto di quanto fossero preparati tatticamente e quanto fosse difficile per noi esprimere il nostro gioco. L’Atalanta ci ha pressato uno contro uno su tutto il campo e ci ha reso la vita molto complicata. Da quella panchina, ho visto quanto fossero determinati e organizzati. Forse è stato proprio lì che ho cominciato a immaginare me stesso con quella maglia”

Su Gasperini: “Il mister ha una grande attenzione ai dettagli tattici. Mi ha già insegnato tanto in questo mese, sia a livello fisico che mentale. In particolare, apprezzo come ci spinge a lavorare duramente e a migliorare in ogni allenamento. Sono un difensore fisico, mi piace il contatto, ma Gasperini mi sta aiutando a capire meglio come posizionarmi in campo e a essere più efficace nei duelli”.

Sull’infortunio: “Mi sono infortunato durante una partita di Champions, ma ho ricevuto un incredibile supporto dai tifosi. I loro messaggi mi hanno fatto sentire l’affetto della città e mi hanno dato la forza di affrontare il recupero con maggiore determinazione. A Bergamo i tifosi ti fanno sentire parte di una famiglia e questo è importantissimo per un giocatore”.

Infine: “Se dovessi scegliere una competizione, direi la Serie A. È un campionato che mi ha sempre affascinato e giocare in Italia è sempre stato un sogno per me. Ovviamente, la Champions League è speciale, ma la Serie A è la competizione che mi stimola di più. Sono entusiasta di vivere questa esperienza con l’Atalanta e di dimostrare il mio valore qui”.

