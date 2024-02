Kosicke, agente Klopp: “Non allenerà nessun club e nessuna Nazionale per un anno dopo il termine dell’attuale stagione”

Mark Kosicke, agente e avvocato di Jurgen Klopp, attuale tecnico del Liverpool, ha dissipato ogni dubbio in merito al prossimo futuro del suo assistito, che a fine stagione lascerà la panchina dei Reds, ai microfoni di Sky Sports Deutschland. Queste le sue parole che non danno spazio ad alcun equivoco: “Jurgen non allenerà nessun club e nessuna selezione nazionale per un anno dopo il termine della corrente stagione. Questa cosa rimane tale, non cambierà.”

Foto: Twitter Liverpool