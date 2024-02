Koopmeiners (rigore) risponde a una magia di Leao: è 1-1 tra Milan e Atalanta

Finisce 1-1 la super sfida tra Milan e Atalanta, posticipo della domenica della 26a giornata di Serie A. Gara bella, molto combattuta, palpitante tra due squadre in salute.

Sblocca la sfida con una perla l’uomo più atteso, Rafael Leao. che al 3′ pesca un jolly stupendo che fa esplodere San Siro. L’Atalanta risponde con un destro al volo di Holm da fuori. Maignan fa buona guardia e respinge coi pugni. La gara si trascina con un sostanziale equilibrio fino ai minuti finali. Al 42′ c’è un rigore per la Dea. Fallo di Giroud su Holm, dopo una revisione al VAR si va dagli 11 metri dove Koopmeiners non sbaglia. Finisce un bel primo tempo a San Siro con il punteggio di 1-1.

Nella ripresa calano un po’ i ritmi. Il Milan però fa la partita alla ricerca del gol del 2-1, l’Atalanta si limita a difendere e fa capire di apprezzare il pareggio a San Siro. Il Milan produce il massimo sforzo per trovare la rete dle 2-1. Carnesecchi salva su Calabria e una conclusione di Pulisic. Il Milan crea tantissimo, Leao ispiratissimo mette in apprensione la difesa della Dea, che però regge fino alla fine. Anzi, nel finale, è Maignan a salvare su un destro di Lookman.

Finisce 1-1 a San Siro, frena il Milan nella corsa al secondo posto, salendo a 56, a -4 dalla Juve e a -13 dall’Inter. Per l’Atalanta, quinto postom a 46 punti, a -2 dal Bologna ma con una gara da recuperare, mercoledì, sempre a San Siro contro l’Inter.

Foto: Instagram Leao