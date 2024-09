Koopmeiners: “Obiettivi? Non i gol o gli assist. La cosa più importante è la squadra”

Nel primo pomeriggio, ore 15.30, è stato presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto della Juventus, Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è stato il grande colpo della rovente estate di Giuntoli e del club bianconero. Dopo un lunghissima ed estenuante trattativa, l’ex Atalanta è stato ufficializzato il 28 agosto. Sulle dichiarazioni di Gasperini: Penso che la cosa più importante è che ho trascorso dei bellissimi anni all’Atalanta, soprattutto l’ultima stagione visto che abbiamo vinto un trofeo insieme. Sono cresciuto sia come uomo che come calciatore grazie a loro. Posso solo dire che i tre anni trascorsi là sono stati eccezionali e sono molto contento di questo”. Sugli obiettivi: “Non raggiungere il top numero di gol o di assist, la cosa più importante per me è la squadra. Anche qui alla Juventus mi è stato detto che è proprio questo il tipo di feeling che bisogna avere. Dal primo momento mi sono sentito parte di una famiglia, voglio prendermi le responsabilità e integrarmi il prima possibile nella squadra”.

Foto: sito Juventus