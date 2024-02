Koopmeiners: “Mi sento forte perché l’Atalanta è un gruppo vero. Vogliamo la Champions”

Teun Koopmeiners ha commentato a DAZN la vittoria di Marassi: “Il mio primo gol in serie A su punizione diretta? A Marassi troppo difficile con i tifosi, vittoria importante, ottenuta grazie a tutti, non solo il mio quello ma anche quello di Charles De Ketelaere. Abbiamo un gruppo forte e una panchina lunga, per noi è fondamentale perché chi entra porta energia, come ha fatto El Bila Touré. Abbiamo vinto troppe partite negli ultimi due mesi, ma vogliamo di più, la stagione è lunga, abbiamo Coppa Italia ed Europa League. Mi sento forte in questa squadra, non ci sono soltanto io, l’Atalanta è forte. Vogliamo la qualificazione in Champions League, quando ci abbiamo giocato abbiamo avuto emozioni speciali”.

Foto: Instagram Atalanta