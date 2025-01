Koopmeiners: “La Juve non può essere in quella posizione. Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità”

Teun Koopmeiners, centrocampista e questa sera capitano della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Torino.

Queste le sue parole: “Abbiamo controllato la partita, abbiamo fatto un gran gol con Yildiz e non è possibile prendere il pareggio allo scadere del primo tempo. Dobbiamo prenderci le responsabilità. Io compreso, devo fare meglio. Ci sono tante cose che facciamo bene, ma non le facciamo per tutti i 90 minuti. Abbiamo tanto da imparare, la qualità c’è, tutti possiamo giocare in questa squadra. La Juve non può essere in quella posizione di classifica”.

Foto: sito Juventus