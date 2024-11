Koopmeiners: “La Juve è il club più importante d’Italia. Mi ispiro a Zidane”

Nel corso della sua intervista a Tuttosport, Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, ha parlato della sua carriera e come nasce il suo ruolo da trequartista.

Queste le sue parole: “La Juve? Mi piace questo club dal primo momento in cui sono arrivato in Italia, ma non solo. È la più importante in Italia e nel mondo. In realtà io tifavo e seguivo la Juventus sin da quando ero bambino in Olanda. La Juve dei grandissimi campioni. Chi adoravo? Beh, Zidane, per il suo ruolo mi ispiro a lui!”.

Foto: sito Juve