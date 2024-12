Koopmeiners: “Essere arrivato alla Juve è un salto di qualità. Stiamo facendo bene, ma devo migliorare”

Il centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners ha parlato a Sky Sport dopo la prima parte di stagione con la maglia bianconera: “Ci sono cose che vogliamo fare meglio, sicuramente. Abbiamo fatto troppi pareggi, non abbiamo perso e questo è importante. Difendiamo bene, ma vogliamo attaccare meglio e segnare di più, io sicuramente. Ci sono comunque cose fatte molto bene, siamo cresciuti dalle prime partite. Vogliamo però fare meglio anche rispetto a ieri ma la strada è giusta. Scendiamo sempre in campo per i 3 punti e ho fiducia sul fatto che arriverà il nostro momento”.

Cosa vuol dimostrare dopo l’investimento estivo da parte della Juventus?” Voglio fare di tutto per questa società e per i tifosi. Per me è un sogno essere arrivato qua, voglio aiutare tutti. Ho fiducia nel fatto che arriveremo presto al nostro miglior momento”.

L’Atalanta può lottare per lo Scudetto?

“E’ molto difficile da dire, è un campionato molto difficile. Se guardi la classifica ci sono 5-6 squadre in 3 punti. Non lo so, non sono nel loro spogliatoio. Hanno giocatori fortissimi, ma devo dire che in questo momento io guardo solo la nostra squadra. Sono un giocatore della Juventus e penso solo al mio club”.

Che differenza c’è per lei dallo scorso anno a questo?”E‘ un modo diverso, ma è tutto normale. Siamo in un altro club, un’altra squadra, tanti giocatori nuovi… Dobbiamo crescere come gruppo, siamo sulla strada giusta per questo. Il gioco è un po’ diverso rispetto all’Atalanta ma è tutto normale, non sono preoccupato, ho fiducia nelle mie capacità e in quelle della nostra squadra”.

Foto: sito Juve