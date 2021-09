Koopmeiners: “Entusiasta di iniziare questa avventura all’Atalanta, mi piace Gasperini come tecnico”

Primi giorni a Bergamo per l’olandese Teun Koopmeiners arrivato in città dopo gli impegni con la Nazionale olandese. Il centrocampista ha rilasciato la prima intervista ai microfoni ufficiali del club. “Sono davvero entusiasta, molto felice di essere finalmente arrivato qui all’Atalanta. Non vedo l’ora di cominciare. Mi piace come gioca la squadra, penso che il club sia veramente giusto per me. Mi piace il tecnico Gasperini, il modo in cui attacca e come l’Atalanta gioca le partite. Conosco la squadra e i giocatori, sono davvero molto voglioso di iniziare”.

Su De Roon: “Mi ha raccontato molte cose dell’Atalanta, dei compagni e dell’allenatore. Anche della città e della vita in Italia. Mi ha fatto sentire davvero il benvenuto. Per quello che ho visto finora, mi piace molto la città e posso dire la stessa cosa per l’Italia. Conosco e apprezzo la vostra cultura, penso davvero che potrò sentirmi a casa qui. Sono un centrocampista e mi piace molto giocare un calcio offensivo. Cerco di partecipare anche alla fase difensiva e lavoro duro per aiutare la squadra”.

Foto: Twitter Atalanta