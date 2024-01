Koopmeiners-Ederson-De Ketelaere: Atalanta avanti 3-0 sul Frosinone all’intervallo

L’Atalanta conduce 3-0 sul Frosinone al termine della prima frazione di gioco. La gara si sblocca dopo appena 7′: percussione sulla sinistra di Holm che è stato steso da Lusuardi, con l’arbitro Prontera che non ha potuto far altro che concedere il rigore. Dagli undici metri perfetto Koopmeiners, che batte Turati per l’1-0 dei nerazzurri. Dopo aver sbloccato la gara, gli uomini di Gasperini hanno trovato il raddoppio e il tris tra il dodicesimo e il quattordicesimo, con Ederson e De Ketelaere. 2-0 firmato dal brasiliano, che ha raccolto un cross dalla sinistra di Ruggeri, e dopo due minuti CDK ha firmato il 3-0, con un sinistro sotto la traversa che non ha lasciato scampo a Turati.

Foto: Instagram Atalanta