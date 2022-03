Koopmeiners da urlo, è di nuovo doppietta per un olandese in A. L’ultima? Dieci anni fa

A inizio stagione ha avuto bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi al calcio italiano, ma con il passare delle settimane Teun Koopmeiners ha alzato notevolmente il livello delle sue prestazioni. Nella giornata di ieri, del resto, il centrocampista dell’Atalanta è stato grande protagonista nella partita vinta dalla Dea contro la Sampdoria con rotondo 4-0: sua è stata la doppietta che ha permesso alla formazione guidata da Gian Piero Gasperini di blindare un risultato utile per conquistare punti utili in ottica Champions League.

Una prestazione che permette ad un calciatore olandese di firmare nuovamente una doppietta nel campionato di Serie A, a quasi dieci anni di distanza dall’ultima volta: come riportato dal sito statistico OptaPaolo, infatti, un calciatore Orange non siglava due reti nella stessa gara dal 22 Aprile 2012, quando Weslej Sneijder bucò due volte la porta dell’Udinese.

