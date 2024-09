Koopmeiners: “Contento per la prestazione e la vittoria. Vlahovic? Vive per il gol”

Teun Koopmeiners ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa del Genoa.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo controllato la partita ma non abbiamo avuto occasioni. Il mister nel secondo tempo ha cambiato qualcosa giocando con un triangolo in avanti e questo è andato meglio. Quando abbiamo spinto abbiamo guadagnato un rigore e poi è stato tutto più facile”.

Più contento per l’assist a Vlahovic o più arrabbiato per quel gol sbagliato?

“Tutt’e due. Sono molto felice per la vittoria. Merita il gol, lavora molto per la squadra. E’ un attaccante fortissimo e vive per il gol”.

Ti sei trovato meglio al fianco di Vlahovic? “Dipende dalla partita. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Io penso che è un bene quando hai una squadra che puoi cambiare una partita così”.

Fare un gol vi ha aiutato molto? “E’ stato importante. Nel primo tempo non abbiamo avuto occasioni ma volevamo il gol”.

A che punto sei della condizione? “Sono molto felice di essere arrivato qui. Il primo mese è stato bellissimo, sono molto felice con la squadra. Voglio fare tutto per la squadra. E’ importante vincere ma sono felice per l’assist”.

Pensate allo scudetto? “Quando giochi per la Juventus è importante. Quando hai una squadra nuova è importante guardare gara per gara, è sicuro che vogliamo sempre vincere. Ma dobbiamo anche imparare. Siamo sulla strada giusta”.

Stai migliorando gara dopo gara. A livello personale a che percentuale ti senti?

“Voglio fare in ogni partita il massimo per la squadra. Gioco con giocatori fortissimi. Ma c’è anche tempo per i giusti automatismi”.

Foto: Instagram personale