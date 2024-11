Koopmeiners: “Attaccare e difendere insieme. Io falso nueve? Vedremo, non sono un attaccante come Vlahovic”

Il centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Milan.

Potrebbe essere la tua partita?: “Serata bellissima, gioco con una squadra forte. Molto importante, dobbiamo approcciare con mentalità giusta e fare il 100% in campo”.

In che zona giocherai?: “Vedremo. Non sono un attaccante come Vlahovic, giochiamo in un modo diverso. E’ una sorpresa per loro. Mentalità giusta come sempre, dobbiamo attaccare e difendere insieme, è importante contro una squadra come il Milan”.

Foto: Instagram Koopmeiners