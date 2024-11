KONSTANTINOS KARETSAS, LA NUOVA PEPITA DEL CALCIO BELGA

Tra i 2007 su cui scommettere in vista del futuro c’è sicuramente Konstantinos Karetsas, trequartista di origine greca che è diventato già un punto fermo delle nazionali giovanili del Belgio nonché una rivelazione del Challenger Pro League 23/24 con la maglia del Jong Genk. Con 6 gol e tre assist in 19 presenze nella scorsa statione, il trequartista belga si è consacrato come uno dei migliori talenti in assoluto del movimento belga. E non solo.

Trequartista dalle spiccate doti tecniche, capace di fare la differenza nella trequarti avversaria grazie alla sua facilità nel dribbling e di servire assist per i compagni di squadra. Nasce come un trequartista “puro”, ma può svariare su tutto il fronte offensivo partendo anche più largo.

Nonostante la giovane età, in questa stagione Karetsas è stato aggregato in pianta stabile con la prima squadre del Genk, collezionando dieci presenze e mettendo a referto un assist. L’appuntamento con il primo gol tra i grandi non è ancora arrivato, ma il giovane trequartista classe 2007 è già considerato uno dei principali talenti del panorama europeo, tanto da attirare l’attenzione di top club come il Real Madrid.

Foto: Instagram Karetsas