KONSA, LA PRIMA VOLTA CON I TRE LEONI

Gareth Southgate, CT della Nazionale inglese, sia per gli infortuni che per la qualificazione a Euro 2024 già ottenuta, ha rivisto la squadra che affronterà le ultime sfide di qualificazione agli Europei 2024. Già certi del pass, i Tre Leoni avranno modo di vedere Ezri Konsa (Aston Villa), Rico Lewis (Manchester City) e Cole Palmer (Chelsea), tutti alla prima convocazione in carriera.

Conosciamo meglio oggi Ezri Konsa, calciatore di origini angolane e congolesi, difensore dell’Aston Villa che sta avendo il suo momento do grazia grazie alla fiducia che ha riposto in lui Unai Emeri. E’ un difensore centrale, molto forte fisicamente, alto 183 cm, che sta fidurando benissimo in Premier e si è meritato la chiamata per la nazionale inglese, sognando, perché no, un posto per Euro 2024. Perchè se c’è un reparto dove Southate può ancora provare a migliorare la propria squadra, è proprio quello difensivo.

Classe 1997, nato a Londra, quindi inglese a tutto tondo, da genitori emigrati dall’africa negli anni ’90, verso la capitale britannica. Papà angolano, mamma congolese, che si sono stabiliti a Londra nel 1995.

Ha iniziato da giovanissimo la sua carriera, nel Senrab, poi ha frequentato l’accademia del Charlton Athletic e successivamente si è unito al Brentford e all’Aston Villa. Ha giocato per l’Inghilterra a livello giovanile, vincendo la Coppa del Mondo FIFA Under 20 nel 2017, in Corea del Sud., con la squadra under 20 e il Torneo di Tolone 2018 con gli under 21. Insomma, ha sin da piccolo indossato la casacca dei Tre Leoni, ottenendo successi giovanili internazionali davvero improtanti. Per lui 7 le presenze con l’Under 21 inglese e 1 gol, per poi abbandonare la Nazionale fino a oggi.

Konsa ha iniziato la sua carriera, come dicevamo, con il Senrab e si è unito al Charlton Athletic all’età di 11 anni. Ha vinto una borsa di studio nel luglio 2014 ed ha fatto progressi sufficienti per firmare un contratto professionale “a lungo termine” l’11 dicembre 2015. Otto giorni dopo, ha ricevuto la sua prima convocazione nella prima squadra, all’epoca ion Championship, per una partita di campionato contro il Burnley ed è rimasto inutilizzato durante la sconfitta per 4-0. Konsa è entrato in squadra durante la pre-stagione 2016-17, per la Ligue One, la nostra Serie C, e ha fatto il suo debutto il 9 agosto 2016 iniziando con una sconfitta per 1-0 al primo turno della Coppa EFL contro il Cheltenham Town. È stato titolare per tutta la stagione 2016-17 e ha concluso la stagione con 39 presenze. Ha anche dimostrato la sua versatilità ricoprendo il ruolo di centrocampista e di terzino destro, ma la sua principale posizione è quella di difensore centrale. Per i suoi sforzi, Konsa è stato nominato Giovane Giocatore dell’Anno del club. Ha firmato un nuovo contratto triennale nel marzo 2017 ed è stato nuovamente titolare durante la stagione 2017-18, collezionando 47 presenze quando il Charlton ha raggiunto le semifinali degli spareggi della League One, senza però ottenere la promozione in Championship.

Championship che comunque conoscerà poche settimane dopo. Il 12 giugno 2018, infatti, Konsa ha firmato per il Brentford un contratto triennale, con l’opzione di un ulteriore anno. È stato la prima scelta al centro della difesa per tutta la stagione 2018-19 e ha segnato il primo gol nei professionisti della sua carriera (con un club) nella vittoria per 3-0 sul Preston North End nell’ultima giornata.

La sua esperienza con il Brentford e in Championship, dura solo un anno. Infatti attira le attenzioni dell’Aston Villa, club che vince quel campioanto in cui ha appena giocato ed è neo promosso in Premier. La mossa ha riunito Konsa con Dean Smith, che lo aveva ingaggiato per il Brentford un anno prima, e Richard O’Kelly. Dimostra subito le sue qualità, segnando al suo debutto con il Villa in una partita di Coppa EFL contro il Crewe Alexandra il 27 agosto 2019. Il 21 gennaio 2020, Konsa ha aiutato Tyrone Mings a realizzare il gol della vittoria nella vittoria per 2-1 contro il Watford. Ha segnato il suo primo gol in Premier League il 16 luglio 2020, in un pareggio esterno per 1–1 contro l’Everton. Il 2 aprile 2021 Konsa ha firmato un prolungamento del contratto con l’Aston Villa fino al 2026. Il 5 dicembre 2021, Konsa ha segnato due gol, la sua prima storica dobbietta, nella vittoria per 2-1 in Premier League sul Leicester City, diventando il primo difensore a segnare due volte in una partita di Premier League con l’Aston Villa dal 2010. Il 15 maggio 2022, Konsa ha subito un grave infortunio al ginocchio in una partita casalinga contro il Crystal Palace. Le scansioni hanno confermato che, sebbene Konsa avrebbe saltato le restanti due partite della stagione 2021-22, si prevedeva che sarebbe tornato in forma ad agosto o settembre 2022. Konsa è tornato dall’infortunio nella giornata di apertura della stagione 2022-23, il 6 agosto 2022, e ancora una volta si è affermato come titolare della prima squadra dell’Aston Villa.

Dopo una sfortunata scorsa stagione, Konsa è tornato più forte di prima in quella appena cominciata, che vede il suo Aston Villa impegnato anche nelle Coppa Europee, Il 20 settembre 2023 ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club di Birmingham, esordendo anche in Conference League. Un inizio da titolare fisso per lui, agli ordini di Emery, con prestazioni sempre più convincenti. Ora il ritorno in Nazionale, la prima volta con quella maggiore, dopo i trionfi nelle giovanili.

Foto: twitter Aston Villa