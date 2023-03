Koné: “Interesse del PSG? Non ci penso, ho un contratto fino al 2025”

Manu Koné, giovane centrocampista francese del Borussia M’Gladbach, ha rilasciato un’intervista a SportBild in cui ha parlato delle voci di calciomercato che lo avvicinano al PSG. Il ventunenne, classe 2001, sta disputando un’ottima stagione in Bundesliga. Alcune dichiarazioni: “Ho fatto tanti progressi al Gladbach, anche senza giocare in Champions League. Voglio continuare a crescere qui. Mi sento molto a mio agio qui. Le voci sul trasferimento non mi preoccupano, sono completamente concentrato sul resto della stagione. Poi vedremo cosa succede. PSG? Non mi sveglio tutti i giorni pensando di voler giocare con Mbappé. Ma, ovviamente, se dovessi giocare con giocatori così grandi, potrei imparare molto. E’ allettante. Ho un contratto fino al 2025 e mi concentro sul mio attuale club”.

Foto: Instagram ufficiale Manu Koné