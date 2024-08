Koné alla Roma. Bennacer e Rabiot: la situazione in casa Milan

Manu Koné è atteso a Roma per le visite mediche con il suo nuovo club, dopo gli accordi raggiunti tra i giallorossi e il Borussia Monchengladbach. Operazione da circa 20 milioni bonus compresi, la svolta Danso con il sistematico arrivo di Djalò di ieri notte ha fatto la differenza. Il Milan per muoversi a centrocampo deve far uscire Bennacer, che è diventato un obiettivo dell’Atletico Madrid, ma bisogna vedere se questa operazione andrà fino in fondo. L’Atletico non era su Amrabat, il Fenerbahce è ormai ai dettagli, adesso si tratta di capire se sulla tempistica il Milan riuscirà a riaprire l’operazione Adrien Rabiot. L’ex Juve, svincolato, era già stato accostato ai rossoneri 3 giorni fa dalla Gazzetta dello Sport, ulteriore conferma che non ha fin qui trovato una destinazione congrua. C’è un discorso di commissioni ed ingaggio da chiarire, vedremo gli sviluppi delle prossime ore.

Foto: Instagram Juventus