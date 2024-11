Konaté a Mbappé: “Vorrei il tuo talento, ma non la tua vita”

Ibrahima Konaté, compagno di squadra di Kylian Mbappé nei Blues, intervenuto nel programma Canal Football Club su Canal+ ha dichiarato di “non essere ingrati” nei confronti del numero 9 del Real Madrid. “Quando è con noi, i giornalisti e tutti gli altri gli sono sempre intorno. Mbappé oggi occupa una posizione straordinaria nel mondo del calcio. Gli dico spesso: ‘Vorrei il tuo talento calcistico, ma non la tua vita’, perché, sinceramente, è difficile gestire l’attenzione costante e avere il proprio nome ovunque per ogni minima cosa che fai”.

“Inoltre, quando Mbappé è con noi, riconosciamo le sue qualità e sappiamo cosa ha dato alla squadra. Non dobbiamo essere ingrati per tutto ciò che ha portato alla nazionale francese. Tutti nel mondo ne sono consapevoli”, ha poi aggiunto Konaté: “Oggi non è qui. Tocca ai giocatori che giocheranno al suo posto fare il loro lavoro, essere decisivi e aiutarci a vincere le partite. È l’allenatore a prendere queste decisioni. Decide se vuole convocarlo o meno. Io non ho voce in capitolo in questo”.