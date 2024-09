Apre Pulisic, la ribaltano Konaté e van Dijk: Liverpool avanti 2-1 sul Milan all’intervallo. Due traverse per Salah

Il Liverpool conduce 2-1 al termine della prima frazione di gioco a San Siro. La gara si sblocca dopo appena 3′ e a passare in vantaggio sono i padroni di casa: Calabria serve Morata, che di prima lancia Pulisic in campo aperto. L’americano entra in area sul lato destro, Konaté non arriva a chiudere in tempo e Alisson non può nulla sul diagonale preciso dell’esterno. Dopo aver sfiorato il pareggio con la traversa di Salah, i Reds trovano la via del gol al 23′ con Konaté: sugli sviluppi di una punizione defilata, il difensore stacca più in alto di tutti e batte Maignan, che sbaglia il tempo dell’uscita. Il Liverpool continua a premere e arriva anche la seconda traversa della serata per Salah. Appuntamento con il vantaggio solo rimandato per gli uomini di Slot. Infatti, al 41′ gli inglesi passano avanti con l’incornata di Virgil van Dijk sugli sviluppi di calcio d’angolo, abile ad anticipare sul primo palo la difesa rossonera.

foto: Instagram Liverpool