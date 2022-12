Konaté: “Rabiot è un giocatore chiave per la Francia. Sta facendo un Mondiale straordinario”

Ibrahima Konaté difensore della Francia e del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inghilterra, parlando anche di Rabiot, autore di un grande Mondiale.

Queste le sue parole: “Rabiot? Non lo conoscevo prima di questo Mondiale. Non avevo mai vissuto con lui nel gruppo. Parla con tutti. E’ un giocatore chiave in questa competizione. Adrien ci porta molto, in difesa e in attacco, è un giocatore chiave per la Francia. Kane? E’ un grande attaccante. Ho già avuto l’opportunità di giocare contro di lui. Ma non dovremmo concentrarci solo su di lui nella squadra inglese. Non prendere di mira nessuno in particolare, ma questa squadra nel suo insieme. Il calcio inglese mi ha dato maggiore concentrazione. Alcuni errori in Bundesliga non si pagano a differenza di quanto accade in Premier. Tutte le squadre, fino all’ultima, sono pericolose in Premier League”.

Foto: Instagram personale