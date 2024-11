Konaté: “Può esserci una Francia vincente anche senza Mbappé”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore della Nazionale francese, Ibrahima Konaté, ha c0sì parlato: “Vogliamo reagire vincendo questa partita, il nostro obiettivo. Vogliamo ottenere la rivincita contro l’Italia e arrivare primi nel gruppo di Nations League”.

Su Thuram: “Dà tanto alla sua squadra, è vero che è un po’ meno efficace in termini di gol, ma riuscirà a segnare anche in nazionale. Non gli manca niente, il gol arriverà”.

Sulla Francia: “Non segniamo tanti gol come facevamo prima, ma non è una fase discendente, il nostro obiettivo è sempre quello di vincere. Sulla sfida contro Israele: “È mancato solo il gol? Secondo me sì, abbiamo dominato durante tutta la partita, è difficile affrontare questo genere di squadra. Se avessimo vinto 4-0 non avresti fatto questa domanda oggi. È un orgoglio, c’è tanta motivazione, tanti giocatori vorrebbero essere al nostro posto. Le tante partite ci stancano, ma la motivazione resta la stessa”.

Sulla Nazionale italiana: “Non temo nessun giocatore, nessuno ci fa paura. Hanno tanti giocatori di qualità, dobbiamo fare attenzione”.

Infine: “Può esserci una Francia vincente senza Mbappé? Ovviamente, non dimenticheremo mai quello che ha fatto, ma non è perché è assente non sarà possibile vincere”.

