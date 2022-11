Konaté: “Perdere Benzema ci ha fatto male. Ma l’obiettivo è sempre lo stesso”

Intervenuto in conferenza stampa nel pomeriggio, il centrale del Liverpool e della Francia Ibrahima Konaté ha parlato dell’infortunio di Karim Benzema e del Mondiale che sta per cominciare anche per i transalpini: “In allenamento non l’ho visto uscire, ho capito dopo la partitella che si era fatto male. Doveva fare degli esami ma era un po’ tardi e siamo andati tutti a letto. Abbiamo appreso la notizia un po’ come tutti qui la mattina dopo. Ci fa male, è un duro colpo per la Francia. L’obiettivo è sempre lo stesso, il resto fa parte delle cose del calcio. Dobbiamo affrontarlo, andare avanti e non guardarci indietro. Abbiamo una partita che arriverà molto velocemente e se iniziamo a guardare queste cose potrebbe essere complicato”.

