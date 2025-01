Konaté: “Il mio ginocchio tornerà presto al 100%. Van Dijk? Lavoro sodo per diventare migliore di lui”

Intervenuto in conferenza stampa di fianco al tecnico Arne Slot, il difensore del Liverpool Ibrahima Konaté ha parlato del recupero dal suo infortunio al ginocchio, e del compagno di reparto Virgil van Dijk.

“Ho accelerato il mio ritorno per quanto riguarda l’infortunio al ginocchio. L’ho fatto per la mia squadra, potrei morire per il Liverpool. Il mio ginocchio tornerà al 100% molto presto… sto bene. Van Dijk? Tutti conoscono Virgil e la sua qualità. Per me, è il migliore nel suo ruolo. Voglio essere migliore di lui un giorno! Ecco perché lavoro sodo.”

Foto: Instagram Liverpool