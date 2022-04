Konate: “Giocando titolare non perdo dal 2020. Con il Liverpool vinto il primo trofeo, è un sogno”

Intervistato dai canali ufficiali del Liverpool, il difensore centrale dei Reds Ibrahima Konate ha raccontato una particolare statistica: “Penso che l’ultima partita che ho perso giocando dall’inizio sia stata con il Lipsia in Champions League contro il Paris Saint-Germain nel novembre 2020. So anche che l’ultima volta che ho perso una partita di campionato da titolare è stata il 19 gennaio 2019 contro il Borussia Dortmund. È una bella statistica, ma ovviamente i meriti non sono miei ma della squadra”.

Konate racconta anche la finale di Carabao Cup vinta contro il Chelsea: “Guardare la partita era pazzesco e giocare era un sogno. È stato il primo titolo della mia carriera professionale, raggiungerlo con il Liverpool è stato molto importante ed ero felice”.

Foto: Instagram personale Konate