Konaté: “Al Liverpool per vincere, tutto ha catturato la mia attenzione”

Ibrahima Konaté, difensore del Liverpool, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Come mai la scelta Reds? Ecco le motivazioni espresse dal diretto interessato: “Non è solo l’intensità del gioco verso la fine della stagione, è tutto il Liverpool che ha catturato la mia attenzione quando è arrivata l’opportunità di trasferirmi qui: i tifosi, il grande allenatore, la squadra stessa. Ovviamente come giocatore, arrivi in un club per vincere e questa è stato il motivo principale di un trasferimento al Liverpool, ovviamente“.

Foto: Instagram Konaté