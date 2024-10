Kompany sulle critiche dopo il flop con il Barça: “Siamo rimasti calmi. Non possiamo cambiare il passato”

In occasione della conferenza stampa di DFB Pokal, competizione che vedrà il Bayern Monaco (detentore del tiolo) fronteggiare il Mainz domani sera, il tecnico Vincent Kompany è tornato a parlare della sconfitta rimediata in Champions League contro il Barcellona, che ha posto discussioni sulla sua figura e sui suoi dettami di gioco.

“Siamo rimasti calmi, abbiamo lavorato sui dettagli e siamo migliorati. È stato lo stesso anche stavolta. Il nostro obiettivo è fare il passo successivo. Non possiamo cambiare il passato. Si tratta di ciò che facciamo domani. Tutta la nostra concentrazione è su questo. Ho un’incredibile fiducia nella squadra”.

L’ex colonna del Manchester City, ha poi dedicato un pensiero alla vittoria del Pallone d’Oro da parte di Rodri: “Conosco bene Rodri. È un giocatore incredibilmente talentuoso. È un risultato straordinario che abbia vinto questo trofeo. Ci sono sempre quattro o cinque giocatori incredibili. Vinicius è stato altrettanto eccezionale. La giuria fa le votazioni. Rodri è un giocatore fantastico. Sono sicuro che lui e il club siano orgogliosi. È fantastico anche per Harry. Più lo conosco, più sono certo che per lui non si tratta solo di gol, ma anche del successo della squadra. Fa davvero tutto il possibile per questo”.

Foto: Instagram Bayern Monaco