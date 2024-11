Kompany prima del Benfica: “Il mio obiettivo è entrare nelle prime otto”

Il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Benfica. Qui di seguito le sue parole.

“Dobbiamo concentrarci e offrire la nostra migliore prestazione. È una gara contro un avversario con molta tradizione… Quello che abbiamo fatto finora ci ha portato a segnare 50 gol e a vincere spesso, abbiamo molta fiducia nel nostro gioco. Ci adatteremo sempre un po’ tatticamente, voglio solo vincere. La cosa più importante è la mentalità che comunichiamo ai giocatori: vogliamo affrontare ogni partita come una finale, così che quando arriveremo alla finale, la vedremo come una partita normale. Palhinha? “Certo che ha un ruolo nel nostro gioco e si tratta di adempiere a quel ruolo. Le emozioni fanno parte del calcio. Non è un giocatore di 19 anni, ma un giocatore esperto che ha vissuto molto. Quando inizia la partita, importa solo la vittoria del Bayern Monaco. In definitiva, spero che domani sia una bella storia per lui”.

Il tecnico belga parla poi della classifica: “La situazione è chiara, probabilmente devi vincere sei partite per entrare nelle prime otto, tre partite sono probabilmente sufficienti per i play-off. Naturalmente il mio obiettivo è entrare nelle prime otto. Abbiamo vinto una partita ora, quindi è chiaro cosa ci serve nelle partite rimanenti. Abbiamo giocato in trasferta due volte. È diverso per ogni club, quindi è difficile guardare la classifica in questo momento”.

Foto: Instagram Bayern Monaco